الرئيس والبرلمان العراقي يعربان عن التضامن مع لبنان

2020/08/05 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، مساء أمس الثلاثاء 4-8-2020، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إثر الانفجار الذي تعرضت له ال...

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