شاهد: هكذا تضامن العالم مع كارثة انفجار مرفأ بيروت

2020/08/05 | 08:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي ردود الفعل، سارعت العديد من الدول العربية والاسلامية والأوروبية الى الإعراب عن الاستعداد لإرسال مساعدات الى لبنان بعد الانفجار، وقدم بعضها مشافي ...

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