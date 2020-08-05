2020/08/05 | 08:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة نادين نجيم وخضوعها لـ6 ساعات في عملية جراحية المستقلة/ أعلنت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أصيبت جراء الانفجار الذي هز بيروت، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت لـ 6 ساعات.وقالت الإعلامية في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”: “لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدن يطمنوا […]

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