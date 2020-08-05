اسعار الذهب تتخطى حاجز الالفي دولار للمرة الاولى بالتاريخ

2020/08/05 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..ارتفعت أسعار الذهب ، لتتخطى حاجز الألفي دولار للمرة الأولى في التاريخ إذ تعزز الإقبال على المعدن بفعل أسعار فائدة متدنية والتحفيز الأمريكي لحماية الاقتصاد المتضرر من كورونا.وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6 %، إلى 2009.13 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 1842 بتوقيت غرينتش، كان مرتفعا 1.4 بالمئة إلى 2004.35 دولار للأوقية.وجرت […]

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