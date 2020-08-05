العطافي يوضح الحلول الانية الواجب اتخاذها لحل ازمة الكهرباء

2020/08/05 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل عباس العطافي، الحلول الانية التي يجب اتباعها لحل ازمة الكهرباء، مشددا على ضرورة ارسال الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء الى المحافظات برفقة كادر وزارة النفط وبحماية وزارة الداخلية لحل ازمة الطاقة.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “الحلول الانية لازمة الكهرباء تحتاج الى ذهاب الكادر المتقدم للوزارة الى المحافظات بدلا من […]

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