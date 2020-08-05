الهلال الأحمر العراقي يسجل إصابة 10 عراقيين في انفجار بيروت

2020/08/05 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأربعاء، عن ان عدد العراقيين الذين اصيبوا بجروح جراء الانفجار الذين وقع في بيروت بلغ (١٠) أشخاص اغلبهم في حالة مستقرة.وقالت الجمعية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين لحد الان فيما خصص رقم هاتف خاص بالجالية […]

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