نائب: اجراءات الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغاية المطلوبة

2020/08/05 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق غرضها المطلوب، لافتا الى ان تلك الاجراءات لم تقض على عمليات التهريب ولم تغيير من الطواقم والادارات الممسكة بالمنافذ.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “اجراءات الكاظمي وتحركاته باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغرض المطلوب لها، وبالتالي فهي […]

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