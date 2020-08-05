نائب: اجراءات الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق الغاية المطلوبة

2020/08/05 | 09:46 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب المستقل باسم خشان، ان اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق غرض...

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