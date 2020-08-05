ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

2020/08/05 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلف أضرارا جسيمة".

وأكد على أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.

قالت منظمة الصليب الأحمر اللبنانية، اليوم الأربعاء (5 اب 2020)، إن هناك قرابة الـ 100 قتيل، بعضهم ما زالوا تحت الانقاض، ممن لقيوا حتفهم جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس.

وذكرت المنظمة في بيان، أنه "حتى الآن أصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقتل أكثر من مئة شخص جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس".

واضاف البيان أن "فرق الصليب الاحمر لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار".

ومساء امس ، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، ان مواد شديدة الانفجار تم مصادرتها منذ سنوات انفجرت في أحد المستودعات بمرفأ العاصمة بيروت.

ونقلت محطة ام تي في اللبنانية عن الوزير قوله "المعلومات الأولية تشير إلى وجود كمية ضخمة جداً من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مكان الحادثة مصادرة منذ عام 2014، ونفضّل انتظار نتائج التحقيق".

قبلها أكد محافظ بيروت مروان عبود، ان نصف بيروت الادارية تعرضت لدمار كبير جداً.

وذكر عبود، في تصريحات صحفية، أن "الانفجار أشبه بتفجير هيروشيما ونكازاكي"، مبينا أن "المدينة الآن منكوبة وحجم الأضرار هائل".

قبلها قال مدير مدير الامن العام في لبنان، اللواء عباس ابراهيم، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث ببيروت لم يكن انفجاراً لمفرقعات.

وذكر اللواء عباس ابراهيم، في تصريحات صحفية، أن "ما حصل ليس انفجار مفرقعات بل مواد شديدة الانفجار كانت مصادرة منذ سنوات".

وأضاف اللواء ابراهيم: "لا يمكن استباق التحقيق في الانفجار والأجهزة الأمنية ستحدد طبيعته"، مبينا أن "الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية ويبدو تفجير ناتج عن مواد شديدة الانفجار".

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بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة الصليب الأحمر اللبنانية، اليوم الأربعاء (5 اب 2020)، إن هناك قرابة الـ 100 قتيل، بعضهم ما زالوا تحت الانقاض، ممن لقيوا حتفهم جراء الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت يوم أمس.

وذكرت المنظمة في بي

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما وقع في مرفأ بيروت اليوم يبدو هجوما مروعا.

وقال ترامب الثلاثاء إنه يرسل تعازيه إلى لبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، والذي وصفه بأنه هجوم، وعرض تقديم المساعد

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، عن مقتل 50 شخصا واصابة و2750 حصيلة جديدة للانفجار في مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسين، حصيلة رسمية أولية لضحايا انفجار بيروت.

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