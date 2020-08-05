قيادي بحزب العمال الكردستاني يكشف حقيقة عقد اجتماع مع وفد أمريكي في السليمانية

2020/08/05 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

نفى القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ، عقد اجتماع قيادة الحزب مع وفد أمريكي في سلسلة جبال قنديل بمحافظة السليمانية. وقال كاوه شيخ في حديث لـ (بغداد اليوم)، مساء أمس الثلاثاء، إن "حزب العمال لم يجتمع مع وفد أمريكي بخصوص فتح مفاوضات وتقارب مع تركيا ونحن لن نتفاوض مع الحكومة التركية قبل اعترافها بحقوق الكرد وإيقافها للعمليات العسكرية والتوغل في سوريا والعراق واطلاق سراح المعتقلين الكرد الذين يقبعون في سجونها".

من جهة أخرى نفى مسؤول محلي في إدارة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، الأخبار التي تفيد بشأن وصول وفد أمريكي إلى جبل قنديل من أجل الاجتماع مع قيادة حزب العمال الكردستاني وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت، في وقت سابق، بأن وفدا أمريكيا اجتمع مع حزب العمال الكردستاني في قنديل من أجل لعب دور الوساطة في المفاوضات مع الجانب التركي.

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بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء (5 اب 2020) اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أعرب خلال الاتصال عن عميق مواساته وتعاز

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى الشقيقة لبنان.

وقالت الصحة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم الصحي لدولة لبنان الشقيق

بغداد اليوم - بغداد

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تعازيه الى الشعب اللبناني بضحايا الانفجار الأليم.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، "خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني نبيه بري، رئيس مجلس النواب

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