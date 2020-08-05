العراق اول المستجيبين ويرسل مستشفى ميداني ونفط لبيروت طوال فترة الازمة

2020/08/05 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم العراق، اليوم الاربعاء، ايصال مستشفى ميداني وفتح خط لنقل النفط لبيروت طوال فترة ازمة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت امس.وقالت “الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، إن لبنان تبلغ رسميا من قطر، إرسال مستشفيين ميدانيين اليوم إلى بيروت سعة كل منهما 500 سرير.كما سيرسل العراق […]

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