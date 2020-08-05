بالصور.. هكذا بدا صباح بيروت بعد الانفجار الهائل

2020/08/05 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مجموعة من الصور لصباح بيروت اليوم الأربعاء بعد ليلة من الانفجار الكبير الذي حصل مساء الأمس.

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