لبنان في حداد بعد تفجير ضخم اودى بحياة 78 شخصاً وجرح الالاف

2020/08/05 | 09:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظت بيروت، صباح الأربعاء (5 آب 2020)، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة الآلاف فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة.وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة “منكوبة” … Readmore

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