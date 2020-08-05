2020/08/05 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..موجات حرارية بدرجات حرارة قياسية لم يسبق لها مثيل تجتاح العالم هذا العام قد تؤدي إلى وفاة مليون إنسان، وفقا لأحدث دراسة علمية لباحثين في «مختبر التأثيرات المناخية» الأميركي.وقالت الدراسة إن العالم يشهد «من العراق وحتى مناطق الجنوب الغربي الأميركي» هذه الموجات الحارقة، التي ستزداد شدة مع تسارع التغيرات المناخية على الأرض.وبحلول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة أميركية: موجات الحرارة في العراق قد تؤدي لوفاة مليوني شخص) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة أميركية: موجات الحرارة في العراق قد تؤدي لوفاة مليوني شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).