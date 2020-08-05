نائب مستقل يشكك باجراءات رئيس الوزراء اتجاه المنافذ الحدودية

2020/08/05 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- شكك النائب المستقل باسم الخشان، باجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتجاه المنافذ الحدودية ، مؤكدا ان تلك الاجراءات لم تحقق غرضها المطلوب ولم تقض على عمليات التهريب ولم تغيير من الطواقم والادارات الممسكة بالمنافذ.وقال الخشان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان “اجراءات الكاظمي وتحركاته باتجاه المنافذ الحدودية لم تحقق […]

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