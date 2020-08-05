إصابة 10 عراقيين في انفجار بيروت

2020/08/05 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الأربعاء، أن مكتبها في العاصمة اللبنانية سجل إصابة عشرة عراقيين في انفجار بيروت، حيث تكفلت الجمعية بعلاج المصابين....

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