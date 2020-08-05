خلية الإعلام الامني : سقوط صاروخ كاتوشيا ضمن محيط المنطقة الخضراء

2020/08/05 | 10:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنلت خلية الإعلام الامني ، اليوم الاربعاء ، سقوط صاروخ كاتوشيا ضمن محيط المنطقة الخضراء.

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