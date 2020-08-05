خضعت لعملية استمرت 6 ساعات.. الكشف عن حالة نادين نجيم بعد إصابتها بانفجار بيروت

2020/08/05 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اللبنانية نادين نجيم بعد تعرضها للإصابة ونقلها للمستشفى؛ نظرًا لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذي هز مرفأ بيروت، مساء أمس.

وكتبت ريما نجيم، فى تغريدة لها عبر صفحتها على "تويتر": "لكل اللى عم يسألونى عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال، بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات".

وأوضحت: "هى حاليا أفضل والأولاد بأمان الحمدلله إن شاء لله قريبا بتحكى معكن، هى بس طلبت طمنكن عليها".

وتسكن نادين نجيم بالقرب من موقع الانفجار، ما أثار تساؤل العديد من محبيها عن سبب اختفائها منذ وقوع الحادث.

وفي السياق، صرح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة، اليوم الأربعاء،​ أن "هناك أكثر من 4000 إصابة نتيجة الانفجار في ​مرفأ بيروت​، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل إلى 100، وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.



وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

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بغداد اليوم- كردستان

نفى القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ، عقد اجتماع قيادة الحزب مع وفد أمريكي في سلسلة جبال قنديل بمحافظة السليمانية.

وقال كاوه شيخ في حديث لـ (بغداد اليوم)، مساء أمس الثلاثاء، إن "حزب العمال لم يجتمع مع وفد

بغداد اليوم- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاربعاء (5 اب 2020) اتصالاً هاتفياً، برئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أعرب خلال الاتصال عن عميق مواساته وتعاز

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بارسال فريق طبي مع مساعدات طبية الى الشقيقة لبنان.

وقالت الصحة في بيان، "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم الدعم الصحي لدولة لبنان الشقيق

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