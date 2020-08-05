حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في عموم المحافظات اليوم

2020/08/05 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب قتيبة ابراهيم الجبوري، اليوم الاربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه قيام وزير التعليم العالي بالطعن في مقرراتها بشكل متعمد من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جا

بغداد اليوم- بغداد

حمل عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية، جاسم البخاتي، الاربعاء (5 اب 2020)، أمانة بغداد مسؤولية تردي الخدمات وانتشار النفايات في شوارع العاصمة، مؤكداً أن الاهالي قدموا الكثير من الشكاوى عن سوء الخدمات.

وقال جاسم ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الاربعاء، عن ان عدد العراقيين الذين اصيبوا بجروح جراء الانفجار الذين وقع في بيروت بلغ (١٠) أشخاص اغلبهم في حالة مستقرة.

وقالت الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مكتب الهلال

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