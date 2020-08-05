خضعت لعملية جراحية لـ6 ساعات.. نجمة لبنانية تطمئن متابعيها وتشبّه الانفجار بـ”القنبلة النووية”

2020/08/05 | 10:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أدى اختفاء النجمة نادين نجيم أمس الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤل العديد من متابعيها تزامناً مع الانفجار الكبير الذي حصل في العاصمة بيروت.في فجر اليوم الأربعاء، قالت الإعلامية ريما نجيم على موقع تويتر إن نادين تأثرت بالانفجار وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات.لكل اللي عم يسألوني عن نادين […]

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