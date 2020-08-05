المنافذ الحدودية : ضبط حاوية تم التلاعب في وصف البضاعة

2020/08/05 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط تلاعب في وصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، “تمكنت ملاكاتنا في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (824) كارتون مصنوعات خشبية المنشأ مصر حسب […]

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