سياسات العراق الخارجية

2020/08/05 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لفتة كان العراق وما زال الى اليوم يبحث عن علاقة متوازنة مع جميع جيرانه لكن هذه العلاقة لحد الآن لم تكتمل ولم تتضح معالمها فالحكومات السابقة كانت أما انتقائية بعلاقاتها بدول الجوار أو تميل كل الميل لدولة أو دول … Readmore

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