الاسد يصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور التشريعي الثالث

2020/08/05 | 10:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب، للدور التشريعي الثالث، للانعقاد يوم الاثنين المقبل والذي يوافق 10 آب الجاري.يذكر أن هذه هي الجلسة الأولى للدور التشريعي الثالث، لمجلس الشعب السوري.وكانت قائمة “الوحدة الوطنية”، فازت في … Readmore

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