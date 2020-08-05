لم أرَ في حياتي مثلها.. بلال جاويش

2020/08/05 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المصور الصحفي بلال جاويش: 16 سنة من التصوير الصحفي والكثير من الحروب .أستطيع أن أقول لم أرى كالذي رأيته اليوم في مستشفى الروم ..لفتتني هذه “البطلة” التي كانت تسارع للاتصال وهي ممسكة بثلاثة أطفال حديثي الولادة تحيطها عشرات الجثث والجرحى #بيروت #انفجار_بيروت

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