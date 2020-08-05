2020/08/05 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس حكومة كردستان يعلن التضامن مع لبنان على خلفية انفجار بيروت وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حكومة كردستان يعلن التضامن مع لبنان على خلفية انفجار بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حكومة كردستان يعلن التضامن مع لبنان على خلفية انفجار بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).