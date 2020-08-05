2020/08/05 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الأربعاء، رفع اكثر من 38 الف طن من النفايات تم رفعها خلال ايام العيد.وذكرت الأمانة في بيان ان “امانة بغداد، تعلن عن قيام ملاكاتها في دوائرها واقسامها البلدية المنتشرة في عموم العاصمة بغداد برفع 38130 طن من النفايات خلال الايام الاربعة الماضية التي مثلت عطلة عيد الاضحى المبارك”.وأكدت الأمان أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكثر من 38 الف طن من النفايات تم رفعها خلال ايام العيد في بغداد وكالة تقدم الاخبارية.

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