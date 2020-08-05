تقرير إسباني : هازارد لا زال يشعر بألم في كاحله

2020/08/05 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أنباء مقلقة بشأن البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.ويحل الفريق الملكي ضيفًا على السيتي، مساء الجمعة المقبل، في إياب دور الـ16 بالبطولة القارية الكبرى.وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن هناك قلقًا داخل صفوف الميرينجي بخصوص هازارد، حيث لا زال يشعر بألم في كاحله، […]

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