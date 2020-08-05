زيدان يفكر في ثورة تكتيكية يوم الجمعة ضد مانشستر سيتي

2020/08/05 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الكلمات التي قالها زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد للاعبيه، قبل مواجهة مانشستر سيتي.ويحل ريال مدريد ضيفًا على السيتي، مساء الجمعة، بملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين في تلك المباراة، من أجل العبور لربع النهائي، […]

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