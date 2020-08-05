الجبوري يستغرب قيام وزير التعليم العالي الطعن بقررات مجلس الوزراء

2020/08/05 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه قيام وزير التعليم العالي بالطعن في قرراتها بشكل متعمد من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل.وقال الجبوري في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، […]

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