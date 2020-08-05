الخارجية المصرية تطلب تعليق المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الاثيوبي

2020/08/05 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت مصر تعليق المفاوضات الجارية مع السودان وإثيوبيا بشأن السدّ الذي تُشيّده أديس أبابا على النيل الأزرق.وقالت وزارة الريّ المصريّة “طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات داخليّة بشأن الطرح الإثيوبي الذي يُخالف ما تمّ الاتّفاق عليه خلال … Readmore

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