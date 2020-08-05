إصابة القائمة بأعمال السفارة القبرصية في انفجار بيروت

2020/08/05 | 10:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الأنباء القبرصية، نقلا عن الموظف المناوب في البعثة الدبلوماسية لقبرص في بيروت سيرج بوسمرة، بأن دبلوماسيا قبرصيا رفيع المستوى، أصيب في انفجار بيروت أمس.ووفقا للموظف المناوب، أصيبت القائمة بالأعمال في السفارة بجروح، لكنه لم يذكر اسم المصابة.وقال إنها نقلت إلى المستشفى، وأكد في الوقت نفسه أن جرح الدبلوماسية لم يكن […]

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