2020/08/05 | 10:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أحد المشاركين في احتجاجات نهاية عام 2007 ومطلع 2008 بمدينة أصفهان، بتهمة حمل السلاح وقتل أحد عناصر الحرس الثوري وإصابة 6 آخرين.
وفي وقت سابق، أكد بابك باكينا، أحد المحامين عن 3 رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية وقعت في نوفمبر الماضي، أن القضاء الإيراني قرر تعليق […]
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نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أحد المشاركين في احتجاجات نهاية عام 2007 ومطلع 2008 بمدينة أصفهان، بتهمة حمل السلاح وقتل أحد عناصر الحرس الثوري وإصابة 6 آخرين.
وفي وقت سابق، أكد بابك باكينا، أحد المحامين عن 3 رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية وقعت في نوفمبر الماضي، أن القضاء الإيراني قرر تعليق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: إعدام أحد المشاركين في احتجاجات نهاية 2007) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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