إيران: إعدام أحد المشاركين في احتجاجات نهاية 2007


إيران: إعدام أحد المشاركين في احتجاجات نهاية 2007
2020/08/05 | 10:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أحد المشاركين في احتجاجات نهاية عام 2007 ومطلع 2008 بمدينة أصفهان، بتهمة حمل السلاح وقتل أحد عناصر الحرس الثوري وإصابة 6 آخرين.

وفي وقت سابق، أكد بابك باكينا، أحد المحامين عن 3 رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية وقعت في نوفمبر الماضي، أن القضاء الإيراني قرر تعليق […]

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