العراق يشرع بخطوات اصدار أوراق محترفه في السويد

2020/08/05 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرع الاتحاد العراقي لكرة القدم، بخطوات اصدار أوراق اللاعب العراقي المحترف في الدوري السويدي مهند عجاز.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اتحاد الكرة بدأ بالفعل باجراءات اصدار الأوراق الرسمية للاعب مهند عجاز”.وأضاف ان “اللاعب محترف في صفوف ميالبي السويدي وتم نقل ملفه الى الاتحاد الاسيوي”، مطالباً […]

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