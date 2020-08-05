امانة بغداد تعلن رفع اكثر من 38 الف طن نفايات تم رفعها خلال ايام العيد

2020/08/05 | 10:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، الأربعاء، رفع اكثر من 38 الف طن نفايات تم رفعها خلال ايام عيد الأضحى المبارك.وقالت الأمانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في دوائرها واقسامها البلدية المنتشرة في عموم العاصمة بغداد قامت برفع 38130 طن من النفايات خلال الايام الاربعة الماضية التي مثلت عطلة عيد الاضحى المبارك”.وأضافت […]

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