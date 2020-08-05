الهلال الاحمر : إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت

2020/08/05 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي ، إصابة 10 عراقيين جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، مشيرةً إلى أن حالات أغلبهم مستقرة.وقالت الجمعية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، إن “مكتب الهلال الأحمر في بيروت سجل جرح عشرة مواطنين عراقيين لحد الان أغلبهم في حالة مستقرة”، مشيرةً إلى […]

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