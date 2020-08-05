الاعلام الأمني : الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء انطلق من منطقة الدورة

2020/08/05 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت خلية الاعلام الأمني ، ان الصاروخ الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس انطلق من منطقة الدورة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ، أنه “في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاربعاء سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء”.وأضافت أن “الصاروخ لم يخلف أضرار […]

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