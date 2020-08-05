أميركا تعتزم تشديد العقوبات على سوريا وتشكيك بمدى فاعليتها

2020/08/05 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأربعاء، بأن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تغيير السلطة هناك، لكن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء الأمريكي.ووفقا لمقالة نشرتها الصحيفة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس “قانون قيصر” الأمريكي.وتم وضع ذلك في […]

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