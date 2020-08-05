الحلبوسي يعرب عن تضامن العراق بكل مؤسساته مع لبنان

2020/08/05 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الشعب اللبناني بضحايا حادث الانفجار الأليم الذي وقع في وسط العاصمة اللبنانية بيروت....

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