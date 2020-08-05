2020/08/05 | 11:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة تجهز صحة ذي قار بأكثر من 6 آلاف لتر من الاوكسجين السائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تجهز صحة ذي قار بأكثر من 6 آلاف لتر من الاوكسجين السائل) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تجهز صحة ذي قار بأكثر من 6 آلاف لتر من الاوكسجين السائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).