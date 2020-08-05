2020/08/05 | 11:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء ذي قار: انقطاع التيار الكهربائي عن ناحية الفضلية نتيجة لاعمال صيانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء ذي قار: انقطاع التيار الكهربائي عن ناحية الفضلية نتيجة لاعمال صيانة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء ذي قار: انقطاع التيار الكهربائي عن ناحية الفضلية نتيجة لاعمال صيانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).