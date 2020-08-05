تفجير يستهدف

2020/08/05 | 11:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجير سابق - ارشيفية

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