مديرة معهد صحافة الحرب و السلام تطالب بالاسراع في الكشف عن قتلة هشام الهاشمي

2020/08/05 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت مديرة معهد صحافة الحرب و السلام في العراق رومي نصر بضرورة الإسراع بإعلان نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال الكاتب و الصحفي هشام الهاشمي و الكشف عن الجناة و معاقبتهم.و حثت نصر، السلطات الامنية في العراق لتحقيق العدالة و سيادة القانون، من خلال ضمان عدم افلات الجناة من العقاب، و ايقاف الاغتيالات بحق […]

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