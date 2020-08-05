شاهد عيان عراقي لـ”المعلومة”: شاهدت تحليق اربع طائرات إسرائيلية قبل انفجار بيروت بدقائق

2020/08/05 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد شاهد عيان عراقي في لبنان , الأربعاء , انه شاهد اربع طائرات حربية إسرائيلية تحوم فوق مرفأ بيروت قبل التفجير بدقائق قليلة, مبينا ان التفجير كان هائلا وعصفه امتد بحدود 15 كم عن مركز التفجير.وقال الشاهد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “شاهد اربع طائرات حربية اسرائيلية حلقت فوق مرفأ بيروت […]

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