بالصور ... ما خلفه انفجار مرفأ بيروت

2020/08/05 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الاربعاء عمليات رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطه بحثا عن ضحايا الانفجار الضخم الذي هزه مساء أمس الثلاثاء .

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