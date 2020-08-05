درجال يتصل بوزيرة الشباب اللبنانية ويعرب عن تضامن العراق مع بلادها

2020/08/05 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، عن تضامن العراق مع شعب وحكومة لبنان، على خلفية الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، امس الثلاثاء.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، إن "درجال أكد خلال الإتصال الهاتفي الذي اجراه مع وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه اوهانيان، وقوف العراق الى جانب شقيقه الشعب اللبناني في محنته الحالية، وقدم خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، سائلاً المولى عزَّ وجل أن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وأن يتمكن الشعب اللبناني من تجاوز هذه المحنة".

واضاف البيان، ان "فارتينيه اوهانيان أعربت عن تقديرها العالي لموقف العراق ودرجال في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وكانت العاصمة اللبنانية قد شهدت مساء أمس الثلاثاء انفجارا قويا في مرفأ بيروت.

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