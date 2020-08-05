عالية نصيف تطالب بسحب يد وزير النقل

2020/08/05 | 11:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بسحب يد وزير النقل إضافة إلى الإجراءات الادارية، إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة النزاهة النيابية في المخالفات والخروقات المنسوبة إليه .وقالت نصيف اليوم :” ان الإجراءات الإدارية التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن مخالفات وخروقات وزير النقل وبعض المقربين منه تجعلنا نتفاءل ونتأمل خيراً بأن تتم محاسبة ومساءلة الوزراء […]

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