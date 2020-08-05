علاوي يدعو إلى موقف إنساني دولي موحد لمساعدة لبنان

2020/08/05 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي إلى موقف انساني موحد مع لبنان.وأكد علاوي في تغريدة على تويتر على ضرورة عدم ترك بيروت تنزف وحدها، وأن الجميع مطالب بموقف انساني أخوي يداوي جرحها الغائر، مطالبا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر … Readmore

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