لجنة نيابية تكشف عن دور المرجعية في قانون العنف الاسري

2020/08/05 | 11:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية الأربعاء ، عن دور المرجعية الدينية والوقفين السني والشيعي واستاذة الجامعات والعشائر في قانون العنف الأسري، مؤكدة أن جميع الآراء محط احترام.

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