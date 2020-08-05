عودة لموضوع التعليم المدمج

2020/08/05 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.محمد الربيعي كنت قد كتبت سابقا مقالة بعنوان “التعليم المدمج: تعليم المستقبل الأكثر اكتمالا” وضعت فيها تعريفا بسيطا لهذا النوع من التعليم، والتعلم على انه “تدريب مختلط، يجمع بين التعليم التقليدي وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني”، وشرحت مزاياه ومواصفاته.ما شجعني على الكتابة مرة أخرى حول الموضوع هو تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ […]

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