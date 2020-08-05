2020/08/05 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالجرم المشهود.. اعتقال مروجين للمخدرات في طوزخرماتو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/05 | 11:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالجرم المشهود.. اعتقال مروجين للمخدرات في طوزخرماتو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالجرم المشهود.. اعتقال مروجين للمخدرات في طوزخرماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).